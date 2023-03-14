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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПОЧТОВУЮ МАРКУ «ЛИДСКИЙ АЭРОДРОМ»
10:20 15.03.2023
Министерство связи и информатизации 15 марта 2023 года выпускает в обращение почтовую марку «Лидский аэродром» с эмблемой Регионального содружества в области связи (РСС).
Как сообщает Telegram-канал РУП «Белпочта», номинал марки «Р» соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно приоритетной.
Проект подготовлен в сотрудничестве с Белорусской государственной академией авиации.
Дизайн спецштемпеля и конверта «Первый день» - ведущий дизайнер ИЦ «Марка» РУП «Белпочта» Елена Медведь.
В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».
Лидский аэродром – старейший действующий аэродром в Беларуси. Начав свою службу перед Первой мировой войной, он продолжает успешно работать до сих пор. Оснащен современными средствами воздушной навигации и обслуживания.
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