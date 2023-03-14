Министерство связи и информатизации 15 марта 2023 года выпускает в обращение почтовую марку «Лидский аэродром» с эмблемой Регионального содружества в области связи (РСС).

Как сообщает Telegram-канал РУП «Белпочта», номинал марки «Р» соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно приоритетной.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Белорусской государственной академией авиации.

Дизайн спецштемпеля и конверта «Первый день» - ведущий дизайнер ИЦ «Марка» РУП «Белпочта» Елена Медведь.

В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».

Лидский аэродром – старейший действующий аэродром в Беларуси. Начав свою службу перед Первой мировой войной, он продолжает успешно работать до сих пор. Оснащен современными средствами воздушной навигации и обслуживания.