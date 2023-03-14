ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) провела первую сделку между резидентами Республики Беларусь и Республики Хакасия.

Как сообщает пресс-служба БУТБ, по результатам торговой сессии в адрес одного из отечественных производственных холдингов реализовано 40 тыс. т угля на сумму 8,7 млн BYN. Продавцом выступило хакасское угледобывающие предприятие, аккредитованное на БУТБ в 2023 г. Т

Таким образом, в очередной раз расширилась география российских участников биржевых торгов. В текущем году сделки на биржевой площадке заключали компании из 28 регионов Российской Федерации.