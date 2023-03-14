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ЭКОНОМИКА РБ
НА БУТБ ЗАКЛЮЧЕНА ПЕРВАЯ СДЕЛКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ИЗ ХАКАСИИ
09:41 15.03.2023
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) провела первую сделку между резидентами Республики Беларусь и Республики Хакасия.
Как сообщает пресс-служба БУТБ, по результатам торговой сессии в адрес одного из отечественных производственных холдингов реализовано 40 тыс. т угля на сумму 8,7 млн BYN. Продавцом выступило хакасское угледобывающие предприятие, аккредитованное на БУТБ в 2023 г. Т
Таким образом, в очередной раз расширилась география российских участников биржевых торгов. В текущем году сделки на биржевой площадке заключали компании из 28 регионов Российской Федерации.
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