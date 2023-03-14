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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ СОКРАТИЛОСЬ НА 3,4%, ЯИЦ ПОЛУЧЕНО НА 0,2% БОЛЬШЕ


09:27 15.03.2023

В Могилевской области в 2022 году произведено 703,6 тыс. тонн молока, или 96,6% к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 331 млн штук, что на 0,2% больше по сравнению с 2021 годом.

На 1 января 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 526 тыс. голов крупного рогатого скота, 169,3 тыс. голов свиней, 7815,6 тыс. голов птицы. Основной удельный вес скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.

Хозяйствами всех категорий за 2022 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 191,9 тыс. тонн (104,9% к уровню 2021 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходится на птицу (58,4%, в 2021 году – 55,2%). Крупного рогатого скота реализовано 29,1% от общего объема реализации (в 2021 году – 31,3%), свиней – 12,3% (13,3%). Всего за 2022 год реализовано 112,2 тыс. тонн птицы (111,1% к уровню 2021 года), 55,9 тыс. тонн крупного рогатого скота (97,7%), 23,5 тыс. тонн свиней (96,8%).
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