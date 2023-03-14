С 1 августа 2023 года в Беларуси вводится в действие ряд стандартов в области менеджмента качества, которые разработаны БелГИСС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, СТБ ISO 10013-2022 «Системы менеджмента качества. Руководство по работе с документированной информацией» вводится впервые.

Стандарт предоставляет руководство по разработке и поддержанию документированной информации, необходимой для функционирования результативной системы менеджмента качества, с учетом специфических потребностей организации.

Документированная информация может быть использована для обмена информацией, предоставления объективных свидетельств или распространения знаний. Она позволяет сохранить знания и опыт организации и может генерировать ценность для улучшения продукции или услуг.

СТБ ISO 10013-2022 применим ко всем организациям, независимо от размера, сложности или бизнес-модели. Его цель – повысить осведомленность организации о своих обязанностях и обязательствах по удовлетворению потребностей и ожиданий своих потребителей и заинтересованных сторон, а также по достижению ими удовлетворенности своей продукцией и услугами.

Стандарт также может быть использован для поддержки других систем менеджмента, например, системы менеджмента окружающей среды или системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности.

СТБ ISO 10014-2022 «Системы менеджмента качества. Менеджмент организации для достижения результатов в области качества. Руководство по созданию финансовых и экономических выгод» вводится взамен СТБ ISO 10014-2011.

Стандарт направлен специально на высшее руководство (менеджмент) организации. СТБ ISO 10014-2022применим к любой организации государственного, частного или некоммерческого сектора, независимо от ее бизнес-модели, доходов, количества сотрудников, разнообразия предлагаемых продукции и услуг, культуры организации, сложности процессов, месторасположения или количества филиалов.

Документ дополняет ISO 9001:2015 и ISO 9004:2018 в части улучшения пригодности и приводит примеры достигаемых выгод от применения концепций этих стандартов. В стандарте идентифицированы соответствующие практические методы и инструменты менеджмента, которые помогут создать выгоды.

СТБ ISO 10017-2022 «Менеджмент качества. Руководство по статистическим техникам применительно к СТБ ISO 9001-2015» также вводится взамен СТБ ISO/TR 10017-2011.

СТБ ISO 10017-2022 содержит руководство по выбору соответствующих статистических техник, которые могут быть полезны организации, независимо от размера или сложности, при разработке, внедрении, поддержании и улучшении системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001:2015.

Выбор техники и способ ее применения будет зависеть от обстоятельств и предназначения, размера и сложности организации, а также потенциальной выгоды.