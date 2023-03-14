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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СТАРТАПОВ ОТКРЫТ В БГУ
18:00 14.03.2023
В БГУ открыт прием заявок на Международный образовательный конкурс стартапов Startup Heart.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, он направлен на создание условий для реализации бизнес-проектов, оказание помощи в поиске партнеров или инвесторов.
Участниками состязания могут стать все желающие старшеклассники, студенты и молодые специалисты до 30 лет. Идеи или готовые проекты в области IT, «Умного города», интеллектуальных технологий, медицины, образования, социального предпринимательства и других сфер принимаются до 31 марта включительно по ссылке.
В программа конкурса входит проведение вебинаров, мастер-классов по продвижению личного бренда, карьерного роста в сфере продаж и др. Опытные наставники помогут авторам подготовить стартап к реализации, найти материальную поддержку и оценить спрос на новый продукт в условиях рынка.
Подведение итогов Startup Heart состоится в ноябре.
Организатором мероприятия выступает экономический факультет БГУ.
Startup Heart – образовательный конкурс стартапов для молодежи. Инициатива и реализация принадлежат студентам и преподавателям БГУ. Участники предоставляют свои проекты, после чего их связывают с профессиональными менторами и организовывают ряд бесплатных обучающих программ.
Первый сезон стартовал в мае 2019 года и собрал более 40 проектов. В предыдущие годы конкурс объединил участников из Беларуси, России, Казахстана и Германии.
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