ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ В ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 2,4%


17:52 14.03.2023

В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 102,4%, с декабрем 2022 г. – 103,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,2% и 102,5% соответственно, промежуточные товары – 102,5% и 103,8%, потребительские товары – 101,1% и 100,9% соответственно.

В феврале 2023 года цены на промтовары выросли к февралю 2022 года на 19,4%. При этом за январь-февраль текущего года к уровню января-февраля 2022 года цены увеличились на 19%.

Продукция производственно-технического назначения в феврале 2023 г. по сравнению с январем подорожала на 2,5%, с декабрем 2022 года – на 3,5%. За февраль 2023 года цены подскочили к уровню февраля 2022 года на 24,8%. В январе-феврале 2023 года продукция производственно-технического назначения выросла в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,5%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.03.2023
валюта курс
EUR 3.0299
USD 2.8288
RUB 3.7643
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0300 -0.0052
USD 2.8288 -0.0105
RUB 3.7643 +0.0055
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0160 3.0240
USD 2.8180 2.8270
RUB 2.8000 3.7800
подробнее

Конвертация в банках
на 14.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0699
EUR/RUB 79.7000 106.0000
USD/RUB 74.7000 99.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте