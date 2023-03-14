В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 102,4%, с декабрем 2022 г. – 103,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,2% и 102,5% соответственно, промежуточные товары – 102,5% и 103,8%, потребительские товары – 101,1% и 100,9% соответственно.

В феврале 2023 года цены на промтовары выросли к февралю 2022 года на 19,4%. При этом за январь-февраль текущего года к уровню января-февраля 2022 года цены увеличились на 19%.

Продукция производственно-технического назначения в феврале 2023 г. по сравнению с январем подорожала на 2,5%, с декабрем 2022 года – на 3,5%. За февраль 2023 года цены подскочили к уровню февраля 2022 года на 24,8%. В январе-феврале 2023 года продукция производственно-технического назначения выросла в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,5%.