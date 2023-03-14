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ЭКОНОМИКА РБ


РУКОВОДСТВО БЖД 20 МАРТА ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ


17:30 14.03.2023

20 марта 2023 года главный инженер Белорусской железной дороги (БЖД) Сергей Новодворский проведет «прямую телефонную линию» по вопросам обеспечения охраны труда и промышленной безопасности на БЖД, оздоровления работников дороги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, задать вопросы можно будет с 11:00 до 12:00 по номеру телефона +375 (17) 225-24-24.
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