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ЭКОНОМИКА РБ
УСЛУГАМИ ГОСТИНИЦ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ВОСПОЛЬЗОВАЛОСЬ 156,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
17:07 14.03.2023
В 2022 году в области действовало 62 гостиницы и аналогичных средства размещения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, их услугами воспользовалось 156,5 тыс. человек, из них 116,3 тыс. человек – граждан Беларуси.
В 2022 году 56 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения обслужили 121,1 тыс. человек, из них 101,7 тыс. человек – граждан Беларуси.
По данным Министерства по налогам и сборам, в 2022 году число субъектов агроэкотуризма в Гродненской области составило 447 единиц, их услугами воспользовалось 104,9 тыс. человек, из них 100,4 тыс. человек – граждан Беларуси.
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