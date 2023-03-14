В 2022 году в области действовало 62 гостиницы и аналогичных средства размещения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, их услугами воспользовалось 156,5 тыс. человек, из них 116,3 тыс. человек – граждан Беларуси.

В 2022 году 56 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения обслужили 121,1 тыс. человек, из них 101,7 тыс. человек – граждан Беларуси.

По данным Министерства по налогам и сборам, в 2022 году число субъектов агроэкотуризма в Гродненской области составило 447 единиц, их услугами воспользовалось 104,9 тыс. человек, из них 100,4 тыс. человек – граждан Беларуси.