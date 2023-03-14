|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАЛАДИЛИ СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК ТРАКТОРОВ С РЕЗИНОВО-АРМИРОВАННЫМИ ГУСЕНИЦАМИ
16:58 14.03.2023
ОАО «Мозырский машиностроительный завод» (входит в МТЗ-холдинг) наладило серийный выпуск тракторов BELARUS 2103 с резиново-армированными гусеницами.
Как сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ», сейчас производственные мощности предприятия позволяют собирать десять гусеничных тракторов в месяц. В перспективе планируется нарастить объемы до 20 единиц. Основной потребитель BELARUS 2103 — Российская Федерация.
Машина обладает мощностью 212 лошадиных сил, имеет тяговый класс 4 тонны. Главное преимущество резиново-армированных шасси – возможность эксплуатации на дорогах общего пользования, а также работа на переувлажненных почвах.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 14.03.2023
Курсы в банках
на 14.03.2023
Конвертация в банках
на 14.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте