ОАО «Мозырский машиностроительный завод» (входит в МТЗ-холдинг) наладило серийный выпуск тракторов BELARUS 2103 с резиново-армированными гусеницами.

Как сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ», сейчас производственные мощности предприятия позволяют собирать десять гусеничных тракторов в месяц. В перспективе планируется нарастить объемы до 20 единиц. Основной потребитель BELARUS 2103 — Российская Федерация.

Машина обладает мощностью 212 лошадиных сил, имеет тяговый класс 4 тонны. Главное преимущество резиново-армированных шасси – возможность эксплуатации на дорогах общего пользования, а также работа на переувлажненных почвах.