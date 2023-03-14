Польский перевозчик намеревался ввезти на территорию ЕАЭС почти три тыс. единиц детских игрушек, не указав их в товаросопроводительных документах. Этот факт выявлен сотрудниками Оперативной таможни на белорусско-польской границе, через которую и следовал грузовой автомобиль Renault с крупной партией игрушек в ассортименте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, при досмотре установлено, что почти 80% находящегося в грузовом отсеке транспортного средства товара не указано в документах.

Стоимость незаконно перемещаемых игрушек составила 300 тыс. рублей, а сумма необходимых к оплате за их перемещение платежей – около 100 тыс. рублей.

По факту недекларирования товаров Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.