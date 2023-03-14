Формирование бюджета Гомельской области в январе-феврале 2023 года обеспечивали более 824 тысяч плательщиков, в том числе 19 тысяч организаций, более 29 тысяч индивидуальных предпринимателей и около 776 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-февраль 2023 года в бюджет области поступило 661,5 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 247,9 млн рублей, в местные бюджеты – 413,6 млн рублей.

Около 85% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений трех налогов: 40,5% – за счет налога на добавленную стоимость, 27,4% – за счет подоходного налога, 16,7% – за счет акцизов.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-феврале 2023 года поступило 514,8 млн рублей. На их долю приходится 77,8% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 108,7 млн рублей (16,4%), индивидуальных предпринимателей – 25,2 млн рублей (3,8%), физических лиц – 12,8 млн рублей (1,9%).