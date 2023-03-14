Драйвером роста Лидского района в 2023 году должна стать промышленность. Об этом заявила сегодня заместитель Министра экономики Татьяна Бранцевич во время выездного заседания Гродненского облисполкома.

В ходе мероприятия, проходившего на площадке Лидского райисполкома, оценивалась эффективность принимаемых мер по ускоренному развитию данного региона.

По мнению Татьяны Бранцевич, на Лидчине много сделано в интересах экономики и в целях повышения качества жизни людей. Однако, чтобы обеспечить темпы выше областных, в 2023-м региону требуется задействовать дополнительные резервы роста, исходя из имеющихся конкурентных преимуществ.

«Лида – это состоявшийся производственный бренд, который хорошо известен не только в Беларуси, но и за ее пределами. Имея такую базу бизнесу проще продвигать продукцию под платежеспособный спрос на наши традиционные рынки, прежде всего, в Россию. Однако необходимы эффективные маркетинговые стратегии, обеспечивающие постоянную загрузку мощностей, работу с запасами, грамотную логистику. В этом направлении от предприятий хотелось бы видеть больше инициативы.

Конечно же, возможности добавить есть и в других отраслях. Существенные резервы кроются в строительстве, особенно в части инфраструктуры, а также в сельском хозяйстве. И, разумеется, следует активнее развивать агроэкотуризм. От этой сферы, ориентированной на использование местных ресурсов и природных богатств, также можно получить хороший синергетический эффект», – отметила Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.