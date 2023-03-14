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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ «ТЕХНОИНТЕЛЛЕКТ» ПРОЙДЕТ В БНТУ 15-17 МАРТА


15:56 14.03.2023

ХII Республиканский конкурс научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект» пройдет 15-17 марта в Белорусском национальном техническом университете (БНТУ).

Как сообщается на сайте университета, состав участников — студенты, учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей, победители и призеры районных, городских и областных конкурсов и олимпиад, наиболее активные члены технических кружков, проявившие способности в моделировании, конструировании, решении технических задач и имеющие склонности к научно-исследовательской и экспериментальной деятельности, в возрасте 14-18 лет. Всего ожидается около 200 человек из всех областей Беларуси.

Во время конкурса будет работать выставка технического творчества участников XII Республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект». В экспозиции будут представлены судо-, авиа-, ракето-, автомодели, модели-копии и действующие устройства спортивной, транспортной, военной, промышленной, сельскохозяйственной техники, радиоэлектронные, энергосберегающие приборы и устройства, оригинальные технические решения, автоматизированные системы и программные комплексы для поддержки деятельности человека, а также творческие работы по архитектурному рисунку, живописи и композиции.

Будет организовано 12 секций, в том числе «Техническое конструирование», «Энергетика и электротехника. Энергосберегающие технологии», «Экология и рациональное природопользование», «Современные и перспективные материалы», «Робототехника, автоматика, интеллектуальные системы», «Радиоэлектроника», «Информационные системы и технологии» и др.

В составе жюри – известные ученые, изобретатели, педагоги-новаторы.

Победители и призеры конкурса будут рекомендованы для зачисления в банк данных одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Беларусь. Дипломанты (выпускники школ, гимназий, лицеев, колледжей) получат рекомендации и возможные льготы (в соответствии с действующими правилами приема в вузы) при поступлении в Белорусский национальный технический университет.
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