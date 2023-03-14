На конец 2022 года в Гродненской области туристическую деятельность осуществляла 81 организация.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в прошедшем году их услугами воспользовалось более 96 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 18,3 тыс. туристов и 78 тыс. экскурсантов.

В 2022 году 78,3 тыс. граждан Беларуси, обслуженных туристическими организациями Гродненской области, путешествовали по турам в пределах страны, при этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 75 тыс. человек.

В 2022 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, выехавших за границу и обслуженных туристическими организациями Гродненской области, составила 14,6 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь и обслуженных туристическими организациями Гродненской области, – 3,3 тыс. человек.

Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Беларуси, обслуженного туристическими организациями Гродненской области, в 2022 году составила 8 дней, иностранного туриста в Беларуси, обслуженного туристическими организациями Гродненской области, – 3 дня.