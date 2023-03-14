ЭКОНОМИКА РБ

НА ЕПЭУ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ АДМИНПРОЦЕДУРЫ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

15:22 14.03.2023 На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 10 марта доступны к заказу 20 новых административных процедур Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, административные процедуры осуществляются на основании постановления Совета министров № 548 от 24 сентября 2021 г. Подать заявку на осуществление административной процедуры субъектам хозяйствования Беларуси (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) можно на новой версии ЕПЭУ по доступу со строгой аутентификацией (с использованием электронной цифровой подписи либо ID-карты).