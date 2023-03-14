|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕПЭУ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ АДМИНПРОЦЕДУРЫ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
15:22 14.03.2023
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 10 марта доступны к заказу 20 новых административных процедур Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, административные процедуры осуществляются на основании постановления Совета министров № 548 от 24 сентября 2021 г.
Подать заявку на осуществление административной процедуры субъектам хозяйствования Беларуси (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) можно на новой версии ЕПЭУ по доступу со строгой аутентификацией (с использованием электронной цифровой подписи либо ID-карты).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 14.03.2023
Курсы в банках
на 14.03.2023
Конвертация в банках
на 14.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте