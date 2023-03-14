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ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТАНДАРТ В 2022 ГОДУ ЗАПРЕТИЛ ВВОЗ И ОБРАЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 1381 НАИМЕНОВАНИЕ ОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ


14:50 14.03.2023

Госстандарт в течение 2022 г. запретил ввоз и обращение на территории Беларуси 1381 наименование опасной продукции, не соответствующей обязательным требованиям технических регламентов и заявленным характеристикам. Об этом сообщила журналистам начальник управления государственного контроля (надзора) Госcтандарта Ольга Мажейка.

По ее словам, прекращено действие более 1000 документов о подтверждении соответствия, сопровождавших данную продукцию.

Она напомнила, что с целью информирования потребителей и бизнеса о деятельности госнадзора Госстандарт ведет информационную систему «Опасная продукция» в составе портала «Качество.бел», а также Telegram-канал «Безопасность и качество».

Вместе с тем ввоз и обращение на территории Беларуси продукции после проведения изготовителем или импортером корректирующих мероприятий может быть возобновлен. С 2020 г. было выдано 190 разрешений в отношении продукции, запрещенной ранее.

Кроме этого, Госстандарт осуществляет контроль за проведением субъектами хозяйствования изъятия опасной продукции из обращения. В 2022 г. был проведен контроль в отношении более чем 1200 наименований продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси. 54% от данных наименований продукции утилизировано, 41% – возращено поставщику, 5% продукции доработано изготовителем либо импортером и возвращено в оборот.

В числе приоритетных задач работы госнадзора Ольга Мажейка отметила проведение контрольно-надзорных мероприятий в области интернет-торговли. В 2022 г. проведено более 1000 мероприятий в отношении интернет-магазинов, по результатам которых более 8,5 тыс. наименований продукции было запрещено к реализации на территории Беларуси.
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