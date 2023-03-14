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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОМВОЕНПРОМА ЗАВЕРШИЛО КАПРЕМОНТ ЗЕНИТНОГО КОМПЛЕКСА С-300
13:57 14.03.2023
Предприятие Госкомвоенпрома ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» завершило работы по капитальному ремонту техники очередного дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 в интересах подразделений противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси.
Как сообщает Telegram-канал Госкомвоенпрома, борисовские специалисты под контролем военного представительства восстановили исправность сложного радиоэлектронного оборудования и базовых шасси, провели работы по продлению сроков эксплуатации материальной части.
«После окончания испытаний и заводской приемки отремонтированная техника передана заказчику, перемещена в пункт постоянной дислокации, где специалисты завода провели завершающий этап – ввод боевой техники в эксплуатацию», - говорится в сообщении.
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