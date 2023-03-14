|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 457,5 МЛН РУБЛЕЙ
13:43 14.03.2023
В бюджет Витебской области за январь-февраль 2023 года поступило 457,5 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 124,4 млн рублей, местный – 333,1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 193,5 млн рублей, или 42,3% и по подоходному налогу – 136,5 млн рублей, или 29,8%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 14.03.2023
Курсы в банках
на 14.03.2023
Конвертация в банках
на 14.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте