В бюджет Витебской области за январь-февраль 2023 года поступило 457,5 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 124,4 млн рублей, местный – 333,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 193,5 млн рублей, или 42,3% и по подоходному налогу – 136,5 млн рублей, или 29,8%.