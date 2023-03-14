В Гродненской области в 2022 году произведено 1 442,6 тыс. тонн молока, что на 2,4% больше по сравнению с 2021 годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 470,7 млн штук (на 7,1% больше).

На 1 января 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 697,6 тыс. голов крупного рогатого скота, 601,8 тыс. голов свиней, 5 365,7 тыс. голов птицы. Основной удельный вес численности скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.

Хозяйствами всех категорий за 2022 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 270,6 тыс. тонн (90,8% к уровню 2021 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходится на крупный рогатый скот (41,3%, в 2021 году – 38%). Свиней реализовано 39,3% от общего объема реализации (в 2021 году – 39,4%), птицы – 19,1% (22,3%). Всего за 2022 год реализовано 111,8 тыс. тонн крупного рогатого скота (98,8% к уровню 2021 года), 106,4 тыс. тонн свиней (90,5%), 51,7 тыс. тонн птицы (78%).