Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 14 и 15 марта 2023 года организует «горячую» линию ко Дню потребителя:

Как сообщает ведомство, 14 и 15 марта 2023 г. с 14:00 до 16:00 по тел. 241-42-02 (добавочные 1, 2, 3) на вопросы ответят специалисты отдела по защите прав потребителей управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ.

Отмечается, что специалисты МАРТ не только ответят на вопросы, но проконсультируют и подскажут выход из проблемной ситуации, а также расскажут, на что обращать внимание при покупке товаров и как грамотно защищать свои законные права.