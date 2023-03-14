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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРОВОДИТ «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
12:58 14.03.2023
Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 14 и 15 марта 2023 года организует «горячую» линию ко Дню потребителя:
Как сообщает ведомство, 14 и 15 марта 2023 г. с 14:00 до 16:00 по тел. 241-42-02 (добавочные 1, 2, 3) на вопросы ответят специалисты отдела по защите прав потребителей управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ.
Отмечается, что специалисты МАРТ не только ответят на вопросы, но проконсультируют и подскажут выход из проблемной ситуации, а также расскажут, на что обращать внимание при покупке товаров и как грамотно защищать свои законные права.
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