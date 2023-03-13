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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КВАРТИР В МИНСКЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4%, СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА МЕТР ТОЖЕ ПОДРОСЛА


12:43 14.03.2023

За последнюю неделю, с 6 по 13 марта, предложение квартир в Минске увеличилось на 4%, но средняя цена за метр тоже немного подросла.

Как пишет Realt, индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,1% и составил $1253. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1512, что на 0,3% больше, чем в прошлый понедельник, за счет размещения новых объявлений с более высокими средними ценами относительно прошлого периода.

За последние семь дней число объявлений в базе Realt подросло на 4% - с 17,8 до 18,5 тысячи. Произошло это за счет пополнения базы 1- и 2-комнатными квартирами: за неделю их стало больше на 8% и 5% соответственно.

Среди районов наибольшее увеличение количества объявлений отмечалось в Московском (+10%), Центральном (+8%) и Октябрьском (+7,4%) районах. Снижение числа выставленных на продажу квартир за прошедшие семь дней произошло только в Заводском — минус 1,3%.

В разрезе числа комнат средние цены снизились по всем типам квартир, за исключением 3-комнатных, которые за неделю в среднем стали дороже на 0,7%.

Среди районов города чаще наблюдалась положительная динамика изменения цен. Наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Партизанском и Центральном — плюс 1,1%. В то же время снижение произошло только в Заводском (-0,5%) и Первомайском (-0,2%) районах.
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