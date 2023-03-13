В 2022 году в Гомельской области действовало 77 гостиниц и аналогичных средств размещения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, их услугами воспользовалось 162,5 тыс. человек, из них 126,4 тыс. человек – граждане Республики Беларусь.

В 2022 году 44 санаторно-курортные, оздоровительные организации и другие специализированные средства размещения обслужили 110,8 тыс. человек, из них 89,8 тыс. человек – граждане Беларуси.

По данным Министерства по налогам и сборам, в 2022 году число субъектов агроэкотуризма составило 188 единиц, их услугами воспользовалось 46,4 тыс. человек, из них 45,5 тыс. человек – граждане Республики Беларусь.