|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УСЛУГАМИ ГОСТИНИЦ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ВОСПОЛЬЗОВАЛОСЬ 162,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
11:59 14.03.2023
В 2022 году в Гомельской области действовало 77 гостиниц и аналогичных средств размещения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, их услугами воспользовалось 162,5 тыс. человек, из них 126,4 тыс. человек – граждане Республики Беларусь.
В 2022 году 44 санаторно-курортные, оздоровительные организации и другие специализированные средства размещения обслужили 110,8 тыс. человек, из них 89,8 тыс. человек – граждане Беларуси.
По данным Министерства по налогам и сборам, в 2022 году число субъектов агроэкотуризма составило 188 единиц, их услугами воспользовалось 46,4 тыс. человек, из них 45,5 тыс. человек – граждане Республики Беларусь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2023
Курсы в банках
на 14.03.2023
Конвертация в банках
на 14.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте