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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ФСЗН БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА СОСТАВИЛ 52,1 МЛН РУБЛЕЙ
11:47 14.03.2023
За январь 2023 года бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Беларуси, по оперативным данным, исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами бюджета фонда) в сумме 52,1 млн рублей.
Как сообщается на сайте ФСЗН Минтруда и соцзащиты, в том числе профицит по средствам государственного социального страхования составил 8,2 млн рублей; профицит по средствам профессионального пенсионного страхования – 43,9 млн рублей.
Доходы бюджета фонда составили 1 892,7 млн рублей. Субвенция на сбалансированность бюджета фонда не привлекалась.
Общая сумма расходов бюджета фонда составила 1 840,6 млн рублей.
В состав расходов бюджета фонда включены расходы, финансирование которых должно осуществляться в соответствии с законодательством из республиканского бюджета, в сумме 112,0 млн рублей. Данные расходы в полном объеме возмещены из республиканского бюджета в бюджет фонда в виде субвенции.
Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме.
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