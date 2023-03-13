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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПРОЙДЕТ В БГУ


11:33 14.03.2023

Белорусская студенческая юридическая олимпиада пройдет 15-17 марта в БГУ (ул. Ленинградская, 8, ауд. 609. Начало в 10.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлено мероприятие на стимулирование научно-исследовательской работы студентов, совершенствование системы белорусского юридического образования и науки, а также развитие традиций профессиональных молодежных юридических конкурсов.

В очных турах состязания поборются в личном первенстве 40 студентов 2-5 курсов и 12 команд. Это обучающиеся белорусских университетов, где осуществляется подготовка по юридическим специальностям. Среди них представители БГУ, Белорусского государственного экономического университета, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина и др.

БГУ представят шесть индивидуалов и две сборные юридического факультета.

Участникам предложат выполнить задания, направленные на проверку знаний по вопросам юридической деятельности. Ребята подготовят презентацию позиции в суде, экспертное заключение по проекту правового акта, квалифицированный ответ на письмо гражданина, а также пройдут проверку знаний по медиации и др.

Итоги состязания подведут 17 марта, где назовут победителей и призеров олимпиады.

Белорусская студенческая юридическая олимпиада проводится в БГУ с 2005 года. Организаторами состязания выступают юридический факультет БГУ при поддержке Министерства образования Беларуси.
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