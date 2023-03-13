На конец 2022 года в Гомельской области туристическую деятельность осуществляло 113 организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, их услугами воспользовалось 86,5 тыс. организованных туристов и экскурсантов (29,7 тыс. туристов и 56,8 тыс. экскурсантов).

В 2022 году 66,5 тыс. граждан Беларуси, обслуженных туристическими организациями Гомельской области, путешествовали по турам в пределах страны, при этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 56,3 тыс. человек.

В 2022 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, выехавших за границу и обслуженных туристическими организациями Гомельской области, составила 18,8 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь – 1,2 тыс. человек.

Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Беларуси в 2022 году составила 7 дней, иностранного туриста в Республике Беларусь – 2 дня.