Наибольшее скопление грузовиков фиксируется на въезд в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 наиболее загруженный маршрут в ЕС проходит через польский пункт пропуска «Кукурыки» («Козловичи»). В течение суток сопредельная сторона в среднем оформляет 60% грузовиков от нормы», - говорится в сообщении.

Задержки в оформлении большегрузов также фиксируются в литовских пунктах пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). За сутки литовские контрольные службы пропустили свою территорию 25% и 67% фур от нормы.

Наиболее загруженный маршрут в ЕС для легковых автомобилей проходит через польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест»). Сопредельная сторона пропустила всего 34% авто.