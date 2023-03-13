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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ НАИБОЛЬШЕЕ СКОПЛЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ НА ВЪЕЗД В ПОЛЬШУ
10:31 14.03.2023
Наибольшее скопление грузовиков фиксируется на въезд в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По состоянию на 10:00 наиболее загруженный маршрут в ЕС проходит через польский пункт пропуска «Кукурыки» («Козловичи»). В течение суток сопредельная сторона в среднем оформляет 60% грузовиков от нормы», - говорится в сообщении.
Задержки в оформлении большегрузов также фиксируются в литовских пунктах пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). За сутки литовские контрольные службы пропустили свою территорию 25% и 67% фур от нормы.
Наиболее загруженный маршрут в ЕС для легковых автомобилей проходит через польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест»). Сопредельная сторона пропустила всего 34% авто.
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