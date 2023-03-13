В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 100,7%, с декабрем 2022 г. – 101,1%, из него на инвестиционные товары – 100,6% и 100,8% соответственно, промежуточные товары – 101,6% и 102,1%, потребительские товары – 99,7% и 100,1% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 100,1%, с декабрем 2022 г. – 99,4%, в том числе в растениеводстве – 100,9% и 100,9% соответственно, животноводстве – 99,9% и 99,2% соответственно.

Индекс цен в строительстве в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 95,7%, с декабрем 2022 г. – 99,3%, в том числе на строительно-монтажные работы – 95,8% и 97,8% соответственно, машины и оборудование – 101,7% и 101,6%, прочие работы и затраты – 78,7% и 95,9% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 102,8%, с декабрем 2022 г. – 103%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 100%, с декабрем 2022 г. – 100,4%.