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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ БЕЛАЗ ИНВЕСТИРУЕТ В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА СВОЕГО ФИЛИАЛА В МОГИЛЕВЕ


09:42 14.03.2023

ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» инвестирует в развитие производства своего филиала в Могилеве более 100 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, эту сумму планируется освоить на Могилевском автомобильном заводе имени С.М. Кирова в ближайшие три года.

Всего в рамках реализуемого БЕЛАЗом инвестиционного проекта обновления производства, рассчитанного до 2025 года, запланировано приобрести и модернизировать 70 единиц оборудования для МоАЗа. Уже в этом году для оснащения литейного, механообрабатывающего, сварочно-сборочного и окрасочного производств предприятия будет закуплена 21 единица оборудования.

Продукция МоАЗ – это машины для подземных работ, самосвалы повышенной проходимости и дорожно-строительная техника. Такая техника наиболее востребована при разработке подземных месторождений полезных ископаемых, а также на строительстве тоннелей и гидротехнических сооружений. В 2022 году объем экспорта продукции МоАЗ увеличился в два раза по сравнению с предыдущим годом. В 2023-м завод планирует увеличить объем производства продукции более чем на 60% по сравнению с 2022 годом.
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