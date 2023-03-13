В Гомельской области в 2022 году произведено 885,1 тыс. тонн молока, или 95,6% к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 439,7 млн штук (96,3%).

На 1 января 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 618,3 тыс. голов крупного рогатого скота, 285,4 тыс. голов свиней, 6 336,4 тыс. голов птицы. Основной удельный вес скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.

Хозяйствами всех категорий за 2022 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 172 тыс. тонн (93,6% к уровню 2021 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходится на крупный рогатый скот – 37,8% (в 2021 году – 43,1%). Птицы реализовано 36,7% от общего объема реализации (в 2021 году – 31,6%), свиней – 25,3% (в 2021 году – 25,1%).

Всего за 2022 год реализовано 65 тыс. тонн крупного рогатого скота (82,1% к уровню 2021 года), 63,2 тыс. тонн птицы (108,7%), 43,5 тыс. тонн свиней (94,3%).