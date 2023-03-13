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ЭКОНОМИКА РБ
НА АЗС БЕЛАРУСИ С 14 МАРТА ПОДЕШЕВЕЕТ ТОПЛИВО
19:01 13.03.2023
Концерн «Белнефтехим» с 14 марта 2023 года на 1 копейку снижает цены на автомобильное топливо на АЗС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит 2,34 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,44 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,66 рубля, дизельное топливо – 2,44 рубля.
Это второе снижение цен на автомобильное топливо в текущем году. Последний раз цена на топливо изменялась 7 марта.
Напомним, в 2022 году цена на топливо изменялась 18 раз.
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