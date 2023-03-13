Концерн «Белнефтехим» с 14 марта 2023 года на 1 копейку снижает цены на автомобильное топливо на АЗС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит 2,34 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,44 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,66 рубля, дизельное топливо – 2,44 рубля.

Это второе снижение цен на автомобильное топливо в текущем году. Последний раз цена на топливо изменялась 7 марта.

Напомним, в 2022 году цена на топливо изменялась 18 раз.