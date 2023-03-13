Минэкономики опубликовало информацию о коробочном решении «Дополнительное образование для детей».

Как сообщает ведомство, образовательные услуги могут стать хорошим и прибыльным бизнесом. Для старта своего дела в этой сфере необходимо иметь практический опыт, продумать программу обучения и закупить соответствующее оборудование. Группы могут работать не только в классах, но и дистанционно. Для этого возможно использовать онлайн-сервисы.

Предлагаемые решения разработаны предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности.

Представленное «коробочное решение» традиционно состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.

Всего в рамках совместного проекта ПРООН и Минэкономики «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого ЕС, предусмотрено к разработке 20 решений. «Дополнительное образование для детей» является девятнадцатым.

Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь.