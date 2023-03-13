В Острошицком Городке на базе центра «Росток» начато строительство нового реабилитационно-оздоровительного комплекса с бассейном, пищеблоком и актовым залом. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Согласно информации, в настоящее время выводятся коробки котельной и гаражей, ведется прокладка внутриплощадочных сетей.

Реконструируются существующие корпуса, поднимаются вверх новые.

Здесь, в Острошицком Городке, будут созданы максимально комфортные условия для людей с ограниченными физическими возможностями для восстановления утраченных и приобретения необходимых навыков, расширения возможностей и максимальной социализации в обществе.

Сейчас строители СУ-19 треста № 1 выполняют перепланировку существующих корпусов центра "Росток". Спальный подрастет на этаж – надстройка начнется в ближайшие дни.