В 2022 году в Витебской области действовало 87 гостиниц и аналогичных средств размещения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, их услугами воспользовалось 191,3 тыс. человек, из них 122,5 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.

В 2022 году на территории области 103 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения обслужили 145,4 тыс. человек, из них 117,1 тыс. человек – граждан Беларуси.

По данным Министерства по налогам и сборам, в 2022 году в области число субъектов агроэкотуризма составило 699 единиц, их услугами воспользовалось 64,9 тыс. человек, из них 61,5 тыс. человек – граждан Беларуси.