Чистая прибыль мобильного оператора МТС в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилась на 7,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, выручка в прошлом году выросла на 6,8%, а показатель OIBDA — на 9,2%.

Рост доходов связан с возросшим на 15,3% потреблением услуг передачи данных.

Кроме того, на 2% выросло число data-пользователей.

В 2022 году МТС продолжил расширять доступ к услугам сети 4G по всей Беларуси совместно с инфраструктурным оператором beCloud. В частности, в сельской местности Брестской области были включены 165 базовых станций в новом для региона стандарте LTE-800. В конце года данный диапазон впервые появился и в Гродненской области. В других областях в 2022 году включили 110 дополнительных базовых станций LTE-800. Параллельно проводилось расширение емкости сети 4G в диапазонах 2600 и 1800 МГц.

Всего же в 2022 году в Беларуси сеть LTE увеличилась на 495 новых базовых станций: 289 — в диапазоне 800 МГЦ, 178 — в диапазоне 1800 МГц и 28 — в диапазоне 2600 МГц.

За прошлый год потребление мобильного интернета в сети 4G выросло более чем на 21 %. Всего мобильные абоненты прокачали около 820 тыс. ТБ данных и проговорили около 529 млн часов.

Было начато тестирование технологии RAN Sharing (Radio access network), которая используется для диапазона 900 МГц и предполагает совместное использование сетей радиодоступа и инфраструктуры двумя мобильными операторами. RAN Sharing позволит расширить покрытие сети и улучшить качество связи и передачи данных в отдаленных населенных пунктах и труднодоступных местах. Всего в 2022 году в рамках тестирования данной технологии было запущено 369 дополнительных секторов 3G в сельской местности.

Также в прошлом году внедрена технология VoLTE. Она позволяет абонентам МТС одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным интернетом без потери интернет-соединения в сети 4G.

К концу 2022 года МТС завершил двухлетний масштабный проект по модернизации сети: обновление внутригородской опорной транспортной сети связи в Минске, областных и крупных районных центрах. Специалисты заменили оборудование более чем на 1000 объектах компании. Функционал новой архитектуры сети позволяет подключать передовые технологии, включая базовые станции 5G.