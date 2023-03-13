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ЭКОНОМИКА РБ
«СЕРУЮ СХЕМУ» ПОСТАВОК МЯСА В РОССИЮ РАСКРЫЛИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
15:44 13.03.2023
Барановичским межрайонным отделом финансовых расследований совместно с межрайонной прокуратурой пресечена незаконная деятельность должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, связанная с необоснованным посредничеством и уклонением от уплаты налогов в крупном размере в сфере переработки и реализации мясной продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, проверкой установлено, что учредитель и фактический руководитель общества на протяжении 2016-2023 гг. для минимизации налоговых платежей организовал и использовал «серую схему» по купле-продаже мясной продукции с использованием посреднических структур.
Так, мясная продукция приобреталась обществом у предприятий системы РАЙПО Брестской области и с минимальной наценкой отгружалась в адрес подконтрольных посреднических российских структур. Те, в свою очередь, применив 30% торговую надбавку, реализовывали ее мясоперерабатывающим российским предприятиям. При этом вопросами реализации занимались должностные лица общества, а не фирм-посредников, которые были включены в схему лишь для оформления сделок купли-продажи.
В результате разница в цене оседала на счетах фирм-посредников, а общество занижало выручку, получаемую от реализации мясной продукции.
Всего подобным образом было реализовано товара на сумму свыше 38 млн. руб., а сумма неуплаченных налогов составила более 800 тыс. рублей.
За уклонение от уплаты налогов в крупном размере Барановичской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса. Ведется предварительное расследование.
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