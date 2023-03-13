ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


«СЕРУЮ СХЕМУ» ПОСТАВОК МЯСА В РОССИЮ РАСКРЫЛИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ


15:44 13.03.2023

Барановичским межрайонным отделом финансовых расследований совместно с межрайонной прокуратурой пресечена незаконная деятельность должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, связанная с необоснованным посредничеством и уклонением от уплаты налогов в крупном размере в сфере переработки и реализации мясной продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, проверкой установлено, что учредитель и фактический руководитель общества на протяжении 2016-2023 гг. для минимизации налоговых платежей организовал и использовал «серую схему» по купле-продаже мясной продукции с использованием посреднических структур.

Так, мясная продукция приобреталась обществом у предприятий системы РАЙПО Брестской области и с минимальной наценкой отгружалась в адрес подконтрольных посреднических российских структур. Те, в свою очередь, применив 30% торговую надбавку, реализовывали ее мясоперерабатывающим российским предприятиям. При этом вопросами реализации занимались должностные лица общества, а не фирм-посредников, которые были включены в схему лишь для оформления сделок купли-продажи.

В результате разница в цене оседала на счетах фирм-посредников, а общество занижало выручку, получаемую от реализации мясной продукции.

Всего подобным образом было реализовано товара на сумму свыше 38 млн. руб., а сумма неуплаченных налогов составила более 800 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в крупном размере Барановичской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса. Ведется предварительное расследование.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2023
валюта курс
EUR 3.0291
USD 2.8393
RUB 3.7588
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0352 +0.0208
USD 2.8393 -0.0075
RUB 3.7588 +0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0150 3.0280
USD 2.8270 2.8350
RUB 2.8000 3.7650
подробнее

Конвертация в банках
на 13.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0630 1.0680
EUR/RUB 80.0000 106.0000
USD/RUB 75.1000 99.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте