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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2022 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ 140 ОРГАНИЗАЦИЙ
15:09 13.03.2023
На конец 2022 года в Витебской области туристическую деятельность осуществляло 140 организаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в прошедшем году их услугами воспользовалось 224,5 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 54,1 тыс. туристов и 170,4 тыс. экскурсантов.
В 2022 году 187,8 тыс. граждан Беларуси, обслуженных туристическими организациями Витебской области, путешествовали по турам в пределах страны, при этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 161 тыс. человек.
В 2022 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, выехавших за границу и обслуженных туристическими организациями Витебской области, составила 21,1 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь и обслуженных туристическими организациями Витебской области – 15,7 тыс. человек.
Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Беларуси в 2022 году составила 8 дней, иностранного туриста в Республике Беларусь – 3 дня.
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