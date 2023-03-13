Евразийский банк развития (ЕАБР) назвал причины снижения золотовалютных резервов (ЗВР) Беларуси в феврале 2023 года.

Как отмечается в еженедельном макрообзоре аналитиков ЕАБР, золотовалютные резервы Беларуси за февраль 2023 г. снизились на $0,37 млрд и составили $7,80 млрд на начало марта 2023 г.

«На снижение резервов повлиял сезонный рост чистого спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке со стороны юридических лиц и банков. Также значимым фактором стало снижение цены золота на мировом рынке с 31 января по 28 февраля на 4,8%», - пояснили в ЕАБР.

Национальный банк Беларуси, как известно, намерен обеспечить уровень резервов не ниже $6 млрд на конец 2023 г.