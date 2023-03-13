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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР НАЗВАЛ ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ЗВР БЕЛАРУСИ В ФЕВРАЛЕ
14:54 13.03.2023
Евразийский банк развития (ЕАБР) назвал причины снижения золотовалютных резервов (ЗВР) Беларуси в феврале 2023 года.
Как отмечается в еженедельном макрообзоре аналитиков ЕАБР, золотовалютные резервы Беларуси за февраль 2023 г. снизились на $0,37 млрд и составили $7,80 млрд на начало марта 2023 г.
«На снижение резервов повлиял сезонный рост чистого спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке со стороны юридических лиц и банков. Также значимым фактором стало снижение цены золота на мировом рынке с 31 января по 28 февраля на 4,8%», - пояснили в ЕАБР.
Национальный банк Беларуси, как известно, намерен обеспечить уровень резервов не ниже $6 млрд на конец 2023 г.
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