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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» ПЛАНИРУЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ 750 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ К КОНЦУ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2023 ГОДА


14:29 13.03.2023

ОАО «Гомсельмаш» планирует реализовать 750 единиц техники к концу первого квартала 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор Александр Новиков на совещании в Гомельском облисполкоме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, Александр Новиков отчитался о проделанной работе по замене импортных комплектующих в связи с санкциями со стороны недружественных стран. Теперь многие детали, которые ранее закупались за рубежом, производятся на территории Беларуси и России. Более 300 отечественных предприятий, включая малые и средние бизнесы, стали поставщиками комплектующих для техники компании «Гомсельмаш».

К примеру, воздушные и гидравлические фильтры, ранее импортировавшиеся из Германии, были заменены на аналоги, производимые на заводах в Гомеле, Гродно, Витебске и Жодино. Эти изделия не уступают импортным по качеству и техническим характеристикам, но при этом стоят дешевле.

Кроме того, компания продолжает работу по замене отдельных гидрокомпонентов и разрабатывает новые логистические маршруты, используя альтернативные пути для сухопутных, воздушных и морских поставок. Основные транспортные узелы - порты в Санкт-Петербурге, Новороссийске и на Кавказе.

В целом до конца года ОАО «Гомсельмаш» планирует произвести не менее 2650 машин. Каждую смену с заводского конвейера сходят 10-11 комбайнов, которые сразу же отгружаются покупателям, без создания складских запасов.
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