В Витебской области состоит на учете порядка 4,3 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-февраль 2023 года 3,1 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход получили доход от своей деятельности в этот период. Из них у 461 плательщика доход за январь-февраль 2023 года превысил 2 тыс. рублей, в результате чего сумма налога на профессиональный доход составила 132,4 тыс. рублей.

Самым востребованным видом деятельности являются репетиторские, парикмахерские и косметические услуги.

В налоговой обращают внимание, что срок уплаты налога на профессиональный доход за февраль – не позднее 22 марта 2023 года.