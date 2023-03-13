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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 3,1 ТЫС. ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГА НА ПРОФДОХОД ПОЛУЧИЛИ ДОХОД ОТ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
14:01 13.03.2023
В Витебской области состоит на учете порядка 4,3 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-февраль 2023 года 3,1 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход получили доход от своей деятельности в этот период. Из них у 461 плательщика доход за январь-февраль 2023 года превысил 2 тыс. рублей, в результате чего сумма налога на профессиональный доход составила 132,4 тыс. рублей.
Самым востребованным видом деятельности являются репетиторские, парикмахерские и косметические услуги.
В налоговой обращают внимание, что срок уплаты налога на профессиональный доход за февраль – не позднее 22 марта 2023 года.
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