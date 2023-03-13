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ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ СТАРТУЕТ ВЕСЕННИЙ СЕЗОН ПРОЕКТА «СТУДЕНТ НА НЕДЕЛЮ»


13:41 13.03.2023

В БГУ стартует весенний сезон проекта «Студент на неделю».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, целью акции является популяризация образовательной деятельности БГУ, его специальностей, а также оказание содействия абитуриентам при выборе будущей профессии.

В период с 27 по 31 марта у школьников будет возможность стать частью старейшего белорусского вуза, посетить учебные занятия и студенческие мероприятия, познакомиться с преподавателями и администрацией БГУ.

К участию приглашаются учащиеся 10-11 классов учреждений общего среднего и среднего специального образования, проживающие на постоянной основе в Минске или имеющие возможность на время проведения проекта ежедневно приезжать на учебу в столицу.

Чтобы стать студентом на неделю, необходимо до 15 марта включительно заполнить анкету и написать мотивационное письмо на тему «Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю».

При этом записаться можно только на один факультет, а для заполнения заявки необходимо завести почтовый ящик на Gmail.

Организаторами проекта выступают Студенческий союз и управление по воспитательной работе с молодежью БГУ.

Проект «Студент БГУ на неделю» проводится с октября 2016 года во время весенних и осенних каникул школьников. Стартовой площадкой стал факультет журналистики БГУ. За период проведения его участниками стали более 1400 учащихся из разных регионов страны. По статистике более 50% участников проекта впоследствии поступают в БГУ.
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