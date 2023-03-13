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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ СНИЗИЛОСЬ НА 3,6%, ЯИЦ ПОЛУЧЕНО НА 2,1% МЕНЬШЕ


13:20 13.03.2023

В Витебской области в 2022 году произведено 755,2 тыс. тонн молока, что на 3,6% меньше по сравнению с 2021 годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 469,9 млн штук, или на 2,1% меньше к уровню 2021 года.

На 1 января 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 523,9 тыс. голов крупного рогатого скота, 414,7 тыс. голов свиней, 7 320,2 тыс. голов птицы. Основной удельный вес скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.

Хозяйствами всех категорий за 2022 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 228,7 тыс. тонн (103% к уровню 2021 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходился на птицу (42,3%, в 2021 году – 41,6%).

Свиней реализовано 30,2% от общего объема реализации (в 2021 году – 33,5%), крупного рогатого скота – 27,1% (24,5%).

Всего за 2022 год реализовано 96,7 тыс. тонн птицы (104,7% к уровню 2021 года), 69,1 тыс. тонн свиней (93%), 62 тыс. тонн крупного рогатого скота (114,1%).
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