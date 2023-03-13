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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В МОГИЛЕВЕ ПОЛУЧИЛ 26,7 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТЕ»
13:05 13.03.2023
Инспекция МНС по Октябрьскому району Могилева провела камеральный контроль в отношении организации по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в результате проверки установлено, что за 2020-2021 гг. руководитель организации, используя схему обналичивания денежных средств через расчетный счет индивидуального предпринимателя, с которым для этих целей ООО заключило фиктивный договор на осуществление услуг, получил заработную плату «в конверте» без удержания и перечисления в бюджет подоходного налога в общей сумме 26,7 тыс. рублей.
В адрес организации было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающуюся сумму подоходного налога с физических лиц.
Обществом уведомление было исполнено в полном объеме, с сумм заработной платы «в конверте» исчислен и уплачен в бюджет подоходный налог с физических лиц в размере 3,5 тыс. рублей.
Информация передана в территориальное подразделение государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах».
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