Инспекция МНС по Октябрьскому району Могилева провела камеральный контроль в отношении организации по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в результате проверки установлено, что за 2020-2021 гг. руководитель организации, используя схему обналичивания денежных средств через расчетный счет индивидуального предпринимателя, с которым для этих целей ООО заключило фиктивный договор на осуществление услуг, получил заработную плату «в конверте» без удержания и перечисления в бюджет подоходного налога в общей сумме 26,7 тыс. рублей.

В адрес организации было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающуюся сумму подоходного налога с физических лиц.

Обществом уведомление было исполнено в полном объеме, с сумм заработной платы «в конверте» исчислен и уплачен в бюджет подоходный налог с физических лиц в размере 3,5 тыс. рублей.

Информация передана в территориальное подразделение государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах».