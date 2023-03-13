ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В 2022 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ В ИРАН В 2,3 РАЗА


12:52 13.03.2023

Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2022 году увеличили экспорт в Иран в 2,3 раза. Об этом сообщает Telegram-канал концерна.

Отмечается положительная динамика и в январе 2023 года. Рост составил 134% к январю 2022 г. В Иран активно поставляются целлюлоза, бумага и картон, пиломатериалы.

Всего в 2022 году экспорт предприятиями концерна осуществлялся в 69 стран мира – 59 стран дальнего зарубежья и 10 стран СНГ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2023
валюта курс
EUR 3.0121
USD 2.8468
RUB 3.7549
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0352 +0.0208
USD 2.8393 -0.0075
RUB 3.7588 +0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0150 3.0280
USD 2.8320 2.8390
RUB 2.8000 3.7650
подробнее

Конвертация в банках
на 13.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0630 1.0680
EUR/RUB 80.0000 106.0000
USD/RUB 75.1000 99.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте