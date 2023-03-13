Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2022 году увеличили экспорт в Иран в 2,3 раза. Об этом сообщает Telegram-канал концерна.

Отмечается положительная динамика и в январе 2023 года. Рост составил 134% к январю 2022 г. В Иран активно поставляются целлюлоза, бумага и картон, пиломатериалы.

Всего в 2022 году экспорт предприятиями концерна осуществлялся в 69 стран мира – 59 стран дальнего зарубежья и 10 стран СНГ.