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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В 2022 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ В ИРАН В 2,3 РАЗА
12:52 13.03.2023
Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2022 году увеличили экспорт в Иран в 2,3 раза. Об этом сообщает Telegram-канал концерна.
Отмечается положительная динамика и в январе 2023 года. Рост составил 134% к январю 2022 г. В Иран активно поставляются целлюлоза, бумага и картон, пиломатериалы.
Всего в 2022 году экспорт предприятиями концерна осуществлялся в 69 стран мира – 59 стран дальнего зарубежья и 10 стран СНГ.
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