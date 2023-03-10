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ЭКОНОМИКА РБ
УСЛУГАМИ ГОСТИНИЦ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВОСПОЛЬЗОВАЛОСЬ В 2022 ГОДУ 301,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
12:21 13.03.2023
В 2022 году в Брестской области действовало 113 гостиниц и аналогичных средств размещения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, их услугами воспользовалось 301,3 тыс. человек, из них 210,2 тыс. человек – граждан Беларуси.
В 2022 году 65 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения обслужили 124,6 тыс. человек, из них 112 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.
По данным Министерства по налогам и сборам по Брестской области, в 2022 году число субъектов агроэкотуризма составило 429 единиц, их услугами воспользовалось 103 тыс. человек, из них 100,9 тыс. человек - граждан Беларуси.
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