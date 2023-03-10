В 2022 году в Брестской области действовало 113 гостиниц и аналогичных средств размещения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, их услугами воспользовалось 301,3 тыс. человек, из них 210,2 тыс. человек – граждан Беларуси.

В 2022 году 65 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения обслужили 124,6 тыс. человек, из них 112 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.

По данным Министерства по налогам и сборам по Брестской области, в 2022 году число субъектов агроэкотуризма составило 429 единиц, их услугами воспользовалось 103 тыс. человек, из них 100,9 тыс. человек - граждан Беларуси.