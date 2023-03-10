ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УСЛУГАМИ ГОСТИНИЦ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВОСПОЛЬЗОВАЛОСЬ В 2022 ГОДУ 301,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК


12:21 13.03.2023

В 2022 году в Брестской области действовало 113 гостиниц и аналогичных средств размещения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, их услугами воспользовалось 301,3 тыс. человек, из них 210,2 тыс. человек – граждан Беларуси.

В 2022 году 65 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения обслужили 124,6 тыс. человек, из них 112 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.

По данным Министерства по налогам и сборам по Брестской области, в 2022 году число субъектов агроэкотуризма составило 429 единиц, их услугами воспользовалось 103 тыс. человек, из них 100,9 тыс. человек - граждан Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2023
валюта курс
EUR 3.0121
USD 2.8468
RUB 3.7549
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0144 +0.0118
USD 2.8468 -0.0005
RUB 3.7549 -0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0100 3.0200
USD 2.8320 2.8390
RUB 2.8000 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 13.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0600 1.0670
EUR/RUB 80.0000 106.0000
USD/RUB 75.3000 99.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте