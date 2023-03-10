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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ НАСЕЛЕНИЮ НЕ МЕНЕЕ 3850 ТОНН БЕРЕЗОВОГО СОКА
11:45 13.03.2023
В Минской области в 2023 году планируется реализовать населению не менее 3850 тонн сока березового. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Минском ГПЛХО.
Лесохозяйственными учреждениями Минского ГПЛХО для обеспечения населения республики березовым соком будут организованы торговые точки в каждом лесничестве (за исключением Боровлянского спецлесхоза) в районных городах (всего около 200 точек).
В Минске реализация сока березового будет производится на территории Минского лесхоза (ул. Багратиона, 70), цена в Минске за 1 л будет составлять 0,49 рубля. Сок также будет продаваться на торговых площадках Копыльского опытного лесхоза в Минске (Логойский тракт, 52) и в Держинске (ул. Ленинская, 85) по цене 0,48 рубля за литр.
С информацией по реализации сока березового на территории Минской области можно ознакомиться на сайтах лесхозов.
Сок будет реализовываться как со склада лесничеств, лесхозов, так и непосредственно на лесосеках.
Потребность промышленных предприятий в соке березовом, для переработки в текущем году, по Минской области составляет около 5,0 тыс. тонн. С предприятиями заключены договора.
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