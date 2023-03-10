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ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ БЕЛАРУСИ 15 МАРТА ПРОВЕДУТ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
11:22 13.03.2023
15 марта во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро страны будут консультировать бесплатно.
Как сообщает Национальный правовой портал, консультирование будет осуществляться по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе по: оформлению наследственных прав; составлению завещаний; удостоверению брачных договоров; отчуждению недвижимости и др.
За бесплатной правовой помощью все заинтересованные могут обратиться в течение рабочего дня лично или позвонив по телефону.
Информацию об адресах и времени работы нотариальных контор и нотариальных бюро можно найти здесь.
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