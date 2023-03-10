15 марта во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро страны будут консультировать бесплатно.

Как сообщает Национальный правовой портал, консультирование будет осуществляться по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе по: оформлению наследственных прав; составлению завещаний; удостоверению брачных договоров; отчуждению недвижимости и др.

За бесплатной правовой помощью все заинтересованные могут обратиться в течение рабочего дня лично или позвонив по телефону.

Информацию об адресах и времени работы нотариальных контор и нотариальных бюро можно найти здесь.