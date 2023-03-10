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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МИНСКЕ В ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 1,2%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 2,4%
11:17 13.03.2023
Продовольственные товары в Минске в феврале 2023 года подорожали по сравнению с январем 2023 года на 1,2%, с декабрем 2022 года – на 2,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, за февраль 2023 года к уровню февраля 2022 года цены увеличились на 13,9%. За январь-февраль 2023 года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 13,9%.
Непродовольственные товары в феврале 2023 года подорожали по сравнению с январем на 0,8%, с декабрем 2022 года – на 0,9%. При этом за февраль 2023 года к уровню февраля 2022 года цены выросли на 13,8%. В январе-феврале 2023 года цены на непродовольственные товары увеличились на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Цены на услуги в феврале 2023 года выросли по сравнению с январем на 2,7%, с декабрем 2022 года – 3,3%. В феврале 2023 года услуги подорожали по сравнению с февралем 2022 года на 7,7%. За январь-февраль 2023 года цены на услуги увеличились к уровню января-февраля 2022 года на 7,9%.
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