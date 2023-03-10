|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕПЭУ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ
10:58 13.03.2023
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) появились новые таможенные услуги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, с 10 марта доступны 3 новые электронные услуги на основе информации из государственного информационного ресурса «Автоматизированная информационная система учета таможенных платежей»:
3.67.01 «Предоставление отчета о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей, обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов»;
3.67.02 «Предоставление информации о невостребованных авансовых платежах, денежных средствах, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов»;
3.67.03 «Предоставление информации об излишне уплаченных суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней».
Электронные услуги предоставляются платно, согласно действующему прейскуранту для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей по доступу со строгой аутентификацией (с использованием электронной цифровой подписи либо ID-карты).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2023
Курсы в банках
на 13.03.2023
Конвертация в банках
на 13.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте