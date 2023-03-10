ЭКОНОМИКА РБ

НА ЕПЭУ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ

10:58 13.03.2023 На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) появились новые таможенные услуги. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, с 10 марта доступны 3 новые электронные услуги на основе информации из государственного информационного ресурса «Автоматизированная информационная система учета таможенных платежей»: 3.67.01 «Предоставление отчета о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей, обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов»; 3.67.02 «Предоставление информации о невостребованных авансовых платежах, денежных средствах, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов»; 3.67.03 «Предоставление информации об излишне уплаченных суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней». Электронные услуги предоставляются платно, согласно действующему прейскуранту для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей по доступу со строгой аутентификацией (с использованием электронной цифровой подписи либо ID-карты).