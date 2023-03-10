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ЭКОНОМИКА РБ
ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ 102 ОРГАНИЗАЦИИ
10:39 13.03.2023
На конец 2022 года в Брестской области туристическую деятельность осуществляли 102 организации
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в прошедшем году их услугами воспользовалось 873,7 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 45,1 тыс. туристов и 828,6 тыс. экскурсантов.
В 2022 году 803,2 тыс. граждан Беларуси, обслуженных туристическими организациями Брестской области, путешествовали по турам в пределах страны, при этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 783,4 тыс. человек.
В 2022 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, выехавших за границу и обслуженных туристическими организациями Брестской области, составила 16,7 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь и обслуженных туристическими организациями Брестской области, – 53,9 тыс. человек.
Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Беларуси в 2022 году составила 7 дней, иностранного туриста в Республике Беларусь – 2 дня.
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