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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 7,6% - БЕЛСТАТ
10:21 13.03.2023
В январе 2023 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 6 332,6 млн долларов США, что из расчета в текущих ценах к уровню января 2022 г. меньше на 0,3%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт в январе 2023 года снизился по сравнению с январем прошлого года на 7,6% до 3049,4 млн долларов.
При этом импорт в январе текущего года вырос на 7,5% и составил 3 283,2 млн долларов.
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