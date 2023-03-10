В январе 2023 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 6 332,6 млн долларов США, что из расчета в текущих ценах к уровню января 2022 г. меньше на 0,3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт в январе 2023 года снизился по сравнению с январем прошлого года на 7,6% до 3049,4 млн долларов.

При этом импорт в январе текущего года вырос на 7,5% и составил 3 283,2 млн долларов.